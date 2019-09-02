Суд вновь отказался снять мэра Новосибирска Локотя с выборов

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд в понедельник оставил без изменения решение нижестоящей инстанции - Центрального районного суда Новосибирска, отказавшего кандидату на выборах мэра города от партии "Справедливая Россия" Виктору Козодою в требовании снять с выборов действующего главу города Анатолия Локотя, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение Центрального районного суда города Новосибирска от 29 августа 2019 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Козодоя без удовлетворения", - сказала судья, оглашая решение.

Бывший вице-губернатор Виктор Козодой объясняет свои требования тем, что действующий мэр в ходе избирательной кампании якобы использует служебное положение и бюджетные средства. Например, фото мэра и агитационный слоган размещены в издании "Красный проспект", которое по заказу мэрии за бюджетные средства публикует информацию о деятельности муниципалитета.

Представитель истца ранее пояснял, что вся информация на газетной полосе в связи с размещением слогана и фото воспринимается как агитационный материал и может побудить читателя голосовать за действующего мэра. Соответственно, по мнению истца, агитация ведется за счет административного ресурса. Также, по мнению представителя истца, мэр использует бюджетные средства для оплаты работы творческого коллектива "Дружина", который выступает на встречах Локотя с жителями Новосибирска.

По мнению представителей ответчика, фото и слоган агитацией не являются. Они не формируют положительный образ кандидата и не могут побудить читателя за него голосовать. Ранее представители ответчика отмечали, что истец не предоставил ни одного доказательства того, что мэр в ходе кампании использовал бюджетные средства. Вся агиткампания ведется на средства избирательного счета.

О выборах

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября, в единый день голосования.

В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 - регистрацию двоих человек аннулировали, одного из них - по собственному желанию.