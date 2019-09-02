В Новосибирске открылась школа с телестудией, скалодромом и ботаническом садом

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Новая школа, рассчитанная на 1,1 тыс. учеников, открылась в новосибирском микрорайоне Плющихинский, где из-за активной жилищной застройки в последние годы сложилась наиболее тяжелая в городе ситуация с образовательными учреждениями. Она позволит разгрузить три существующих школы, нагрузка на которые превышает их возможности в несколько раз, а также станет для района центром спортивного и культурного развития, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Дефицит школ

Утром 2 сентября на линейке в школе № 216 11 первых классов. Первый звонок в новой школе сопровождался торжественным разрезанием ленточки, а первый учебный день начался с экскурсии. Директор школы Александр Ситников провел учеников и их родителей по учебным классам, лабораториям с микроскопами, кабинетам технологии, оснащенным верстаками. Общая площадь школы составляет около 20 тыс. квадратных метров, и в ней разместились не только спортивный и актовый залы, но и зал хореографии, телевизионная студия и студия звукозаписи, музыкальные классы, зона отдыха с пазлами и настольными играми и ботанический сад, где дети смогут изучать растения различных климатических зон. Школа рассчитана на 1,1 тыс. человек, но пока учиться в ней будут около 2 тыс. детей - настолько велики потребности нового микрорайона.

"Здесь, в Плющихинском массиве, очень быстрорастущем районе, открывается новая современная школа. Мы понимаем, что и этого большого, огромного здания, недостаточно, но самый главный шаг сделан, значит будут и новые школы", - сказал в ходе церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ходе торжественной церемонии открытия старшеклассники подготовили капсулу времени с посланием детям, впервые пошедшим сегодня в школу. Капсулу предстоит вскрыть через 11 лет, а за это время, согласно напутствию старших, первоклассникам предстоит сделать так, чтобы школа стала одной из лучших в городе.

Ранее в микрорайоне Плющихинский уже действовали три общеобразовательные школы, и все они были переполнены - в каждой набиралось до десяти первых классов ежегодно. В последние годы на Плющихинском было построено более миллиона квадратных метров жилья, и его население выросло в несколько раз. Ситуация со школами в нем - одна из самых тяжелых в городе.

Школа со скалодромом

Разнообразие площадок для различных активностей в школе позволит не только находить ее ученикам занятие по душе, но и позволит создать базу для различных кружков и секций. "Школа № 216 полностью отвечает потребностям такого развивающегося района как Плющихински, и станет центром социокультурного развития района, а может и всего города", - рассказала ТАСС заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Ольга Салищева.

Так, в спортзале можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол, специальный зал позволяет проводить занятия гимнастикой, а на оборудованном в школе скалодроме жители района смогут делать первые шаги в скалолазании. Спортивная инфарстурктура позволит принимать даже соревнования общегородского уровня.

Обучение, по словам Салищевой, также построено в соответствии с современными стандартами. Все классы в школе оснащены интерактивными досками, смарт и электронным оборудованием. Для профориентации уже достигнуты договоренности с ведущими вузами региона о сотрудничестве в подготовке школьников.

Возможности учреждения оценили и родители учеников. Как рассказала ТАСС жительница микрорайона Елена, сын которой пошел в новой школе в первый класс, три других школы на Плющихинском, построенные в 80-е годы прошлого века, по сравнению с ней морально устарели. "А тут и здание современное, и директор и учительский коллектив креативный, и обещают много кружков", - рассказала ТАСС Елена.

Отмечают жители микрорайона и удачное расположение школы по отношению к новым домам. "Первый класс мы отучились в школе № 195, приходилось водить внучку две остановки пешком, - рассказала ТАСС бабушка одной из второклассниц, - теперь же современная школа совсем рядом с нашим домом".