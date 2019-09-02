Врио главы Алтая пригласил экс-мэра Горно-Алтайска в свою команду

ТАСС, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин пригласил войти в свою команду экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. Ему предложено стать советником по крупным и инвестиционным проектам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, учитывая большой административно-хозяйственный опыт экс-мэра, предложил Виктору Облогину войти в свою команду и стать советником по крупным и инвестиционным проектам. Облогин предложение принял", - сообщили в пресс-службе.

Облогин ранее выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец на выборах в Госсобрание региона, которые пройдут 8 сентября.

Облогин был временно отстранен от должности постановлением Горно-Алтайского городского суда 14 июня 2016 г. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, Облогин похитил принадлежавший муниципальному образованию автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, незаконно изъял средства федерального и регионального бюджета - более 17 млн. рублей, предоставил компании "УК Центральная" муниципальные гарантии, причинив ущерб Горно-Алтайску на сумму более 107 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в СУ СК по региону, уголовное дело в отношении Облогина еще рассматривается в суде, приговор по нему не выносился.