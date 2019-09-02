ФСИН: медики не выявили угрозы здоровью новосибирскому заключенному, повредившему губы

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Медицинские работники не выявили угрозы здоровью заключенному новосибирского исправительного центра, который проколол себе губы во время пребывания в изоляторе для нарушителей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УФСИН по региону.

Ранее местные СМИ со ссылкой на супругу осужденного распространили информацию о том, что заключенному якобы не дали свидание с женой, сотрудники колонии избили мужчину и поместили его в штрафной изолятор, после чего он в знак протеста зашил себе рот. Со слов супруги, которые приводят СМИ, осужденному "разорвали рот, нитки" и не оказали медицинской помощи.

"Находясь в помещении для нарушителей, заключенный сделал два малозаметных сквозных прокола верхней и нижней губы. Медицинские работники оказали ему помощь. Повреждения, которые нанес себе осужденный, вообще не представляют никакой опасности для его жизни и здоровья. И при медицинском осмотре других телесных повреждений не было обнаружено, госпитализация не потребовалась", - сказали в пресс-службе.

В УФСИН пояснили, что осужденному было предоставлено право выхода за пределы территории исправительного центра для регистрации брака. "Он же <…> в установленный срок не вернулся на территорию учреждения. 28 и 29 августа были проведены оперативно-розыскные мероприятия, осужденный был задержан", - отметил собеседник агентства.