Скрипач Максим Венгеров сыграет в Новосибирске в цикле концертов в честь Арнольда Каца

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Новый сезон Новосибирской государственной филармонии откроется циклом концертов, посвященных основателю Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольду Кацу и его 95-летнему юбилею со дня рождения. Для участия в концертах в Новосибирск приехал российский и израильский скрипач и дирижер Максим Венгеров, входящий в пятерку самых востребованных скрипачей мира, сообщил в понедельник журналистам заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

"На 95-летие маэстро Арнольда Михаиловича Каца состоится замечательный фестиваль с участием грандов российской и мировой сцены. Люди, которые действительно имеют прямое отношение к истории современной академической музыкальной культуры, приезжают отдать дань памяти маэстро и таким образом прославляют Новосибирск", - сказал Сазонов.

Участвовать в концертах будут скрипач Максим Венгеров, дирижер Михаил Грановский, а также Екатерина Мечетина - фортепиано, Вероника Джиоева и Татьяна Ворожцова - сопрано, Николай Лоскуткин - бас. Три оркестра, занятые в программах цикла, созданы по инициативе Арнольда Михайловича - симфонический оркестр, ансамбль солистов "Новосибирская камерата" и Концертный духовой оркестр.

Замминистра отметил, что цикл концертов откроет 83 сезон, который будет наполнен различными фестивалями и программами. Уже запланированы фестиваль ударных инструментов, новые джазовые проекты, Рождественский фестиваль искусств с музыкальной программой. Кроме того, как отметил художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский, с января 2020 года в филармонии начнется год Людвига ван Бетховена - на концертах каждый месяц будет исполняться музыка композитора.

В этом году Новосибирская государственная филармония в рамках "Русских сезонов" представит 12 концертов в Германии. Гастроли состоятся в ноябре 2019 года, сообщил главный дирижер симфонического оркестра Томас Зандерлинг. "На обратном пути мы сыграем концерт с очень серьезной программой в Москве, в Зарядье", - сказал дирижер. Из новаций этого сезона - литературно-музыкальные концерты, открытие виртуального зала, создающегося по нацпроекту "Культура". Сейчас руководство договаривается коллегами из Санкт-Петербурга, Москвы и Франции, чтобы организовать трансляции для жителей Новосибирска.

Как отметил гендиректор филармонии Бейбит Мухамедин, открытие сезона в этом году пройдет нетрадиционно, 3 сентября - обычно его открывают двумя неделя позже, 18 сентября. "Но так как к нам согласился приехать Максим Венгеров, планы изменили. Мы как музыканты очень хорошо понимаем планку, которую мы поднимаем открытием с таким концертом", - сказал Мухамедин, отметив, что весь сезон уже расписан до июля 2020 года.

О филармонии

Новосибирская государственная филармония существует с 1937 года, считается крупнейшей в стране. Филармония известна рядом крупных международных фестивалей, среди которых -Международный рождественский фестиваль искусств, Транссибирский арт-фестиваль, Sib Jazz Fest.

Новосибирский академический симфонический оркестр создан в 1956, звание "академический" получил в 1982 году. Коллектив гастролирует по России, СНГ, участвует в международных музыкальных фестивалях. По данным пресс-службы регионального Минкультуры, за последние два года оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании.