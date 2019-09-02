Из-за аварийного состояния школы в томском селе дети начнут учебный год в здании больницы

ТОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Молчановского района Томской области закрыли здание школы в деревне Суйга из-за угрозы жизни и здоровью учеников. В настоящее время учебное заведение обследуют специалисты, а дети вынуждены учиться в местной больнице, сообщил ТАСС в понедельник глава района Юрий Сальков.

"В школе села Суйга учится 67 учеников. [В ней потолок] проваливается, но еще не упал. Есть проблемы с перекрытиями. Пока ограничили там пребывание детей и людей в целом", - сказал Сальков.

По словам собеседника агентства, сейчас идет обследование здания учебного заведения, оно завершится к середине сентября. По его итогам будут определены суммы и сроки, необходимые для ремонта. Кроме того, обследование покажет, как расходовались 25 миллионов рублей, выделенные школе на капитальный ремонт в 2013 году. "Мы сразу сообщили [в правоохранительные органы], и проверочные мероприятия уже начались. Безусловно, мне и самому интересно, этот вопрос также беспокоит", - отметил глава района.

Сальков уточнил, что пока идет обследование уроки у детей будут идти в крыле местной больницы. Для безопасности школьников его оградят от основного здания медучреждения, чтобы ученики не контактировали с больными. Также рассматривается вопрос о том, чтобы отдать все площади медучреждения школьникам, а медиков и пациентов перевести в здание поменьше.

Сальков отметил, чтобы дети могли поесть, будет увеличена одна из перемен до 40 минут, а школьников, живущих далеко от медучреждения, будут развозить на обед по домам.