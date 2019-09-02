Обогатительная фабрика в Кузбассе опровергла причастность к столкновению поездов

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Руководство обогатительной фабрики "Краснокаменская" в Киселевске Кемеровской области опровергло причастность к столкновению двух железнодорожных составов, в результате которого погибли двое рабочих. Авария произошла вне границ фабрики, сообщили в понедельник ТАСС на предприятии.

"По факту столкновения двух железнодорожных составов в Киселевске 29 августа 2019 года сообщаем, что авария произошла на участке вне границ центральной обогатительной фабрики "Краснокаменская", предприятие не является владельцем технологической железнодорожной ветки", - сказали на угольном предприятии.

Тепловоз и порожний состав столкнулись 29 августа на частных железнодорожных путях в Киселевске при погрузке угля. В результате происшествия погибли машинист и его помощник, еще один человек госпитализирован. По предварительном данным СУ СК РФ в Кемеровской области, на предприятии производилась погрузка угля в грузовые вагоны, в момент перестановки железнодорожных составов произошло их столкновение. Следственные органы не называют предприятие, на путях которого произошло происшествие.

Ранее источник ТАСС в оперативных службах области сообщал, что инцидент произошел на технологической железнодорожной ветке обогатительной фабрики "Краснокаменской" в Киселевске.