Власти Тулуна расселят уцелевшие дома в районе, который не будут восстанавливать

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Тулуна планируют в 2020 году расселить уцелевшие во время наводнения частные жилые дома в микрорайоне ЛДК, который не будет восстанавливаться. Об этом сообщил в понедельник ТАСС мэр города Юрий Карих.

Жительница микрорайона ЛДК Татьяна Степанова 2 сентября передала приехавшему в Тулун президенту РФ Владимиру Путину записку, в которой выразила обеспокоенность судьбой жильцов уцелевших домов. Женщина сообщила ТАСС, что "в округе снесли все", а на возвышенности осталось 18 домов, в которых невозможно жить из-за сырости и плесени. По ее словам, власти не обещают расселить эти дома, и жители опасаются, что останутся жить в районе без инфраструктуры.

"В том районе действительно есть уцелевшие дома. В следующем году мы планируем их расселить", - сказал Карих.

Он сообщил, что до расселения власти будут обслуживать в микрорайоне дорогу. Электричество в домах есть, сейчас жильцы пользуются летним водопроводом, также будет организован подвоз воды.

Тулун сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ия достигал почти 14 м. В городе было затоплено 887 жилых домов. Паводок в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.