Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась на 25 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на утро вторника сократилась в Красноярском крае до 187,8 тыс. га - на 25 тыс. га меньше. Это следует из оперативной сводки лесопожарного центра Красноярского края.

По данным на 09:00 (05:00 мск) понедельника, в регионе горели 212,8 тыс. га тайги.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 3 сентября 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 29, на общей площади - 187,782 тыс. га", - говорится в сводке. Угрозы населенным пунктам нет.

Основные пожары действуют в зоне контроля, где огонь тушат только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. Возгорания зафиксированы в Эвенкийском и Богучанском районах.

Лесные пожары в регионе достигли пика в конце июля - начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер.