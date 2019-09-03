В Кемерове оштрафовали пассажира самолета за отказ пристегнуть ремни при турбулентности

КЕМЕРОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Мировой суд в Кемерове привлек к административной ответственности пассажира самолета, летевшего в Кузбасс из Москвы, за отказ пристегнуть ремни во время турбулентности и посадки воздушного судна. Мужчину сняли с рейса полицейские, сообщили журналистам в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

"Сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего жителя Москвы, который во время полета перемещался по салону воздушного судна, <...> не выполнял требования бортпроводников пристегнуть ремни безопасности при прохождении зоны турбулентности и заходе самолета на посадку. В отношении авиапассажира <...> составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна")", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мировой суд Заводского района Кемерова, рассмотрев составленные полицейскими материалы административного дела, признал задержанного гражданина виновным и назначил ему штраф в размере 2 тыс. рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 августа, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел в Кемерово из московского аэропорта Шереметьево вечером 29 августа.