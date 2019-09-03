Мэр Новосибирска просит допустить рабочих на насосную станцию, где произошло обрушение

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Территорию насосной станции в Новосибирске, где произошло обрушение стены, в результате которого погибли три человека, необходимо открыть для продолжения работ по реконструкции. Рабочие могут не успеть завершить работы в срок, если не допускать их на объект, сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в региональном правительстве.

"Следственным управлением проводятся следственные действия, и сегодня ограничен допуск на площадку. <…> Я прошу поддержки вашей в обращении в управление следственное с тем, чтобы ускорить допуск туда рабочим с тем, чтобы продолжить работы по реконструкции", - сказал Локоть.

Мэр подчеркнул, что насосная станция имеет стратегическое значение в отопительной системе города Новосибирска. Из-за ограниченного допуска на площадку рабочие могут не успеть в срок завершить реконструкцию. Ранее замгубернатора Сергей Семка заявлял, что работы на станции необходимо завершить до наступления холодов и начала отопительного периода.

28 августа при проведении подрядчиком реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, принадлежащего Сибирской генерирующей компании, произошло сползание грунта и обрушение стены. Погибли трое рабочих, еще один находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"). Три человека задержаны.