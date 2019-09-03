Детсад в Кузбассе закрыли из-за превышения концентрации радона в детской спальне

КЕМЕРОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада на 30 суток из-за превышенной более чем в четыре раза концентрации в помещениях радиоактивного газа радона, сообщает во вторник пресс-служба управления ФССП региона.

Как следует из распространенного сообщения, в детском саду № 9 "Аленка" закрыто оба здания, где он размещается, на 30 суток из-за того, что "в спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона превысила норму более чем в 4 раза".

При норме не более 200 беккерель на кубический метр этот показатель составил в спальне старшей группы 851,76 Бк/ м3, в холле одного из зданий содержание радона составило 392,6 Бк/м3, а в игровых комнатах, в медицинских кабинетах, в методическом кабинете и в кабинете заведующей детским садом - от 218,14 до 262,34 Бк/м3.

Суд внес решение на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", и ст. 6.4 КоАП РФ.

Радон - радиоактивный химический элемент, содержится в земной коре в виде бесцветного газа, выходит на ее поверхность по естественным разломам и может накапливаться в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Продукты распада радона вызывают микроожоги в легочной ткани, повреждения в хромосомах клеток костного мозга, что увеличивает вероятность развития лейкозов.