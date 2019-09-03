ЗРК "Бук-М2" прикрыли командный пункт от удара условного противника на учениях в Сибири

ТАСС, 3 сентября. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" Центрального военного округа (ЦВО) предотвратили в ходе тактических учений авиационно-бомбовый удар условного противника по командному пункту. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"По замыслу учений, противник спланировал уничтожение командного пункта и полевого лагеря ударом авиации. Определив координаты целей и высоты при помощи радаров, входящих в состав ЗРК "Бук-М2", военнослужащие произвели захват и уничтожение высокоманевренных объектов на безопасном расстоянии от лагеря и командного пункта. Кроме того, военнослужащие отработали навыки по организации обороны комплексов, их маскировки и фортификационному оборудованию огневых позиций", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тактические учения зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, прошли на полигоне "Бийский". "В них были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники", - уточнили в округе.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.