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В Иркутской области подросток во время ссоры убил ножом сверстника

Инцидент произошел в Усть-Куте, возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства подростка сверстником, говорится в сообщении на сайте регионального управления ведомства.

"По версии следствия, 2 сентября в районе остановки на улице Дзержинского города Усть-Кута между двумя подростками произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому удары ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице города Усть-Кута. Оперативными сотрудниками подозреваемый был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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РоссияИркутская область
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