Новосибирская область подготовила программу развития сельских территорий

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области рассчитывает в числе первых войти в государственную программу комплексного развития сельских территорий, сообщил журналистам глава региона Андрей Травников.

"Правительство Новосибирской области, в частности Министерство сельского хозяйства региона, подготовило свою региональную программу для вхождения в этот проект. Оно направлено в федеральный Минсельхоз, идет защита, и мы надеемся, что мы в числе первых приступим к реализации этого комплексного проекта", - сказал Травников.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020-2025 годы, была одобрена правительством 4 июня. Утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть более 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники. Минсельхоз России до 1 октября отберет проекты, соответствующие требованиям, одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест.