В Кузбассе бывшую студентку приговорили к 10,5 года колонии за убийство преподавательницы

КЕМЕРОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшую студентку Кемеровского медицинского университета к 10,5 годам колонии за убийство 82-летней преподавательницы, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 31-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), 2 эпизодах ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража"), п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище"), <...> приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в мае 2019 года коллеги, обеспокоенные тем, что преподавательница не пришла на экзамен, пришли в ней домой и обнаружили тело пожилой женщины с травмой головы. Полиция выяснила, что из квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты, деньги в размере 7 тыс. рублей и телефон. Подозреваемая, бывшая студентка медвуза, проходившая у потерпевшей курсы подтверждения квалификации, была задержана в течение нескольких часов.

"Женщина пояснила, что ранее она похитила у пенсионерки крупную сумму денег и пришла поговорить с ней, чтобы она забрала заявление из правоохранительных органов, однако хозяйка отказалась выполнить ее просьбу. Во время конфликта она решила убить преподавателя. После чего несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелей по голове, от полученных повреждений потерпевшая погибла на месте", - рассказали в ведомстве.