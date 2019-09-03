В Новосибирской области убрали более четверти запланированного урожая

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Урожай в Новосибирской области убран на площади около 369 тыс. га, это составляет 26% от плана, сообщил журналистам глава региона Андрей Травников.

"На сегодняшний день уборочная в самом разгаре. К уборке приступили своевременно, на две недели раньше, чем в прошлом году. <…> На сегодняшний день собран урожай на площади 369 тыс. га, это 26%", - сказал Травников.

Всего в регионе запланировано убрать урожай на территории 1,4 млн га, убрать планируется не меньше, чем в прошлом году. Сложности, по словам губернатора, возникли в связи с засухой в нескольких южных районах области.

"Мы полностью обеспечим нашу внутреннюю потребность, профицит составит не менее 800 тыс. тонн. Из этого объема примерно 470 тыс. тонн зерна мы сможем продать на экспорт, сохранив темпы прошлого и позапрошлого года", - отметил Травников.

В 2018 году из-за неблагоприятных погодных условий в период посевной аграриям региона пришлось закупить дополнительно 7 тыс. тонн элитных семян и использовать почти 47 тыс. тонн удобрений. Всего в прошлом году в области было убрано более 2,3 млн тонн зерновых, что превысило запланированные показатели на 200 тыс. тонн.