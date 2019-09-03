Новосибирский театр "Старый дом" впервые отправится на фестиваль High fest в Армении

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирский государственный драматический театр "Старый дом" отправится в начале октября в столицу Армении для дебютного участия в фестивале High fest International Performing, сообщила во вторник журналистам директор "Старого дома" Антонида Гореявчева.

"Второго октября мы отправляемся на наши фестивальные показы. Мы повезем спектакль "Злачные пажити" в Армению, в Ереван, на фестиваль High fest. Международный фестиваль кино, театра, музыки. Впервые едем туда, нам очень интересно, потому что фестиваль этот - знаковый", - сказала директор.

Фестивальный спектакль поставила режиссер Юлия Ауг, взяв в основу рассказы "Злачные пажити" и "Паразит" Анны Старобинец из сборника историй про меняющуюся реальность. Директор отметила, что на фестивале театр надеется наладить связи и знакомства. Поездка пройдет за счет приглашающей стороны.

Кроме того, в начале ноября театр отправится на Красноярскую ярмарку книжной культуры со спектаклем "Пыль", позже представит его на Фестивале-мастерской имени Дмитрия Брусникина в Москве. "У нас есть приглашения еще на несколько фестивалей, однако нам нужно укладываться в сроки выхода премьер", - добавила Гореявчева.

High fest - площадка для продвижения современного театра, проводится с 2003 года. Больше 10 лет считается один из главных театральных фестивалей на постсоветском пространстве. Ежегодно в рамках фестиваля на крупнейших площадках Еревана собираются порядка 30 отечественных и зарубежных театров.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.