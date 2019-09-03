Пропавшего в Новосибирской области мальчика нашли на железнодорожном вокзале

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Одиннадцатилетнего мальчика, который пропал в поселке Мошково Новосибирской области, нашли сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

"Мальчик найден на железнодорожном вокзале в городе Новосибирске сотрудниками патрульно-постовой службы транспортной полиции по ориентировке", - сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время ребенка передадут родителям, с ними будет проведена профилактическая беседа. "Известно, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - добавили в ведомстве.

Одиннадцатилетний мальчик пропал под Новосибирском 2 сентября. Его искали сотрудники полиции и поисково-спасательный отряд "Маяк".

Рабочий поселок Мошково находится в 60 км от Новосибирска, его население составляет около 10 тыс. человек.