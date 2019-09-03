Глава Приангарья заявил, что обеспечение жильем людей из зоны паводка идет по графику

"Мы идем в графике по строительству нового жилья. Начали в срочном порядке строительство и многоквартирных, и индивидуальных домов. Предоставили возможность, чтобы люди покупали жилье и в других территориях, а не только в Иркутской области.

Президент Владимир Путин во время посещения 2 сентября пострадавшего от паводков города Тулуна отметил, что проблемы людей при ликвидации последствий наводнения решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями. Он сообщил, что режим ЧС в регионе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Порядка 150 человек уже заключили договоры о покупке нового жилья [по жилищным сертификатам]. И порядка 440 млн рублей мы уже перечислили за покупку жилья. Многие люди сейчас определяются, в каких домах они будут жить в подтопленных территориях, но на других землях, которые не вошли в зону подтопления, поэтому все идет в графике", - сказал Левченко.

Он уточнил, что, по данным на утро вторника, сертификаты на покупку жилья в любом регионе страны получили 1 тыс. 600 семей. Чтобы пострадавшие быстрее приобрели новую жилплощадь, власти помогают им определиться с выбором. Всего, по информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, жилищные сертификаты на приобретение новой недвижимости должны получить около 5,2 тыс. пострадавших от наводнения семей, чье жилье не подлежит восстановлению.

"Кстати, примерно половина людей, по нашим опросам, хочет остаться в тех населенных пунктах, где они жили до этого. Порядка 38% хотят выбрать другую территорию Иркутской области. Количество тех, кто еще не определился, резко снизилось. Если еще две недели назад не определившихся в том, куда ехать, было порядка 38%, то сегодня уже меньше 2%. Мы им помогаем с выбором", - отметил губернатор.

Строительство жилья

По словам Левченко, к строительству жилья для пострадавших власти активно привлекают местные компании. "Привлекаем силы из Иркутска, Братска и других городов. Обратились к местным компаниям, чтобы они предложили свои услуги. Несколько уже откликнулись. Например, предложила свои услуги тулунская компания, которая занимается строительством домов из оцилиндрованных бревен. Мы ее пригласили, чтобы она была единым поставщиком при строительстве индивидуальных домов в Тулуне в микрорайоне Березовая роща. Они готовы десять домов в месяц собирать", - сказал Левченко.

К ноябрю в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от летних паводков, в микрорайонах Угольщиков и Березовая роща построят первые многоквартирные и индивидуальные жилые дома для пострадавших. Всего до октября 2020 года возведут 2,5 тыс. индивидуальных домов и многоквартирных домов почти на 1 тыс. квартир. Новое жилье также построят в городе Нижнеудинске.

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