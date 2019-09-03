Новосибирские власти могут повторно обратиться в суд по поводу "мусорной" концессии

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области может повторно обратиться в суд для изменения условий концессионного соглашения с концессионером двух мусороперерабатывающих заводов - компанией "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"), сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников.

"В ходе внесения изменений в это соглашение мы увидели, что перспектива судебного решения не самая хорошая, то есть можно просто проиграть эту ситуацию. Поэтому было принято решение отозвать тот иск и подготовиться к новым шагам. Вполне возможно - к новому обращению в суд. Но это не говорит о том, что позиция поменялась. Соглашение по прежним параметрам на сегодня не реализуется и не будет реализовываться", - сказал Травников.

За последние два года, по его словам, ни одного действия по реализации соглашения по предусмотренным ранее параметрам не производилось. Губернатор также подчеркнул, что не допустит санкций по отношению к бюджету региона, которые могут появиться в случае расторжения соглашения.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.