На "Технопроме" эксперты обсудят вопросы законодательства в сфере экспорта IT-услуг

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Тему экспорта IT-услуг обсудят участники рынка и представители Российского экспортного центра на международном форуме "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября. Об этом во вторник сообщил в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

"На площадке "Технопрома" в Экспоцентре у нас достаточно насыщенная цифровая повестка. В этом году мы сибирский форум "Индустрия информационных систем" с весеннего мероприятия присоединили как мероприятие-спутник к базовой площадке "Технопрома". Он стартует со второго дня "Технопрома". Темы, которые туда выносим - развитие экспорта IT-услуг", - сказал Дюбанов.

Министр отметил, что у IT-сообщества накопились определенные вопросы к формированию законодательства в части реализации на экспорт цифрового продукта и выполнении работ. По итогам дискуссии будут направлены предложения в федеральные ведомства.

"Сейчас стремительно меняется законодательство, особенно в "цифре". Сейчас очень много инициатив проводится через Госдуму, эти вопросы должны быть сформулированы, и должны получить ответ, в том числе, на уровне законов и других нормативных актов", - считает Дюбанов.

По его словам, в ходе дискуссии, в которой примут участие представители Российского экспортного центра, планируется обсудить "особые режимы функционирования IT-сообщества, в том числе, на территории Новосибирской области", что позволит дать толчок для развития новых компаний и стартапов.

Дюбанов также добавил, что в рамках "Технопрома" Новосибирская область подпишет соглашение с компанией "Мегафон", которое затрагивает почти все сферы Цифровой экономики.

В гостях робот "Федор"

Генеральный директор оператора форума - ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура в пресс-центре ТАСС отметил, что "Бизнес Диалог" обратился в Роскосмос с просьбой отправить на новосибирский форум робота "Федор", который был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа.

"Мы обратились к Роскосмосу с тем, чтобы робот "Федор", который приземлится 7 сентября, посетил Новосибирск и рассказал участникам "Технопрома" о том, как он провел 14 дней в космосе", - отметил Кицура. При этом он уточнил, что согласие от Роскосмоса пока не получено.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводится в Новосибирске. В 2019 году он состоится 18-20 сентября, главной темой форума в этот раз станет: "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".