Лесхозы Красноярского края в 2019 году продали на товарной бирже леса на 1 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Государственные лесхозы Красноярского края реализовали в 2019 году древесины на товарной бирже на сумму около 1 млрд рублей. Об этом на Национальном лесном форуме в Красноярске сообщил управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков.

Красноярский край обладает одним из крупнейших среди регионов России запасов лесных ресурсов. Объем лесных насаждений превышает 150 млн га, а общий запас насаждений составляет более трети от запасов Сибирского федерального округа и 14% от общероссийских запасов. В 2018 году регион начал продавать лес государственных лесхозов через биржу.

"В 2018 году в биржевой торговле в качестве пилотного проекта участвовали шесть лесхозов края. Они продали 361 тысячу кубометров леса и заработали 107 млн рублей, цена продаваемого леса выросла в 2,5 раза по сравнению с прямыми договорами. В 2019 году все 100% государственных лесхозов перешли на торговлю через биржу и уже продали порядка 2,5 млн кубометров леса, заработав 1 млрд рублей", - сказал Рыжиков.

По словам представителя министерства лесного хозяйства края Александра Беккера, зарабатываемые на бирже средства позволят гослесхозам обновить оборудование по заготовке и переработке древесины и расширить ассортимент предлагаемой продукции.

В свою очередь Рыжиков сообщил, что Красноярский край лидирует в биржевой торговле лесом, на втором месте Удмуртия, затем следует Иркутская область. Всего через товарную биржу реализуют лес 24 региона.

Этап Национального лесного форума проходит в Красноярске 2-3 сентября. Участники обсуждают лесное законодательство, эффективность использования ресурсов, восстановление лесов. В 2019 году первые этапы Национального лесного форума прошли в Тамбове, Тюмени, Перми, Якутске. Итоговое мероприятие форума пройдет в Москве осенью.