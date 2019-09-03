Исследования ученых из Томска вошли в доклад РАН для президента и правительства РФ

ТАСС, 3 сентября. Исследования ученых Томского политехнического университета (ТПУ) по выбросам метана в Арктике и перспективным медицинским материалам - каркасам для новых органов и тканей - вошли в доклад Российской академии наук (РАН) для президента и правительства России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба университета.

"РАН издала доклад "О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации и важнейших научных достижениях российских ученых в 2018 году". В нем отмечены два значимых исследования ученых Томского политехнического университета, посвященные медицинскими материалам с моделируемыми свойствами и источникам выбросов парникового газа метана на Сибирском арктическом шельфе", - говорится в сообщении.

Так, в доклад вошло исследование Сибирского арктического шельфа как источника парниковых газов планетарной значимости. В этом проекте под руководством профессора отделения геологии ТПУ Игоря Семилетова принимают участие ученые и из других стран. Основная теория исследователей заключается в том, что из-за таяния подводной мерзлоты происходят крупные выбросы парникового газа метана в атмосферу. Эти выбросы могут оказывать существенное влияние на изменения климата.

Второе исследование, которое РАН посчитала одним из самых значимых по итогам прошлого года, - проект, который ведется в Научно-образовательном центре Б. П. Вейнберга Томского политеха под руководством доцента Сергея Твердохлебова. Ученые разработали и протестировали в лаборатории технологию получения скаффолдов, то есть каркасов, которые могут служить основой для выращивания новых органов и тканей, для изготовления имплантатов.

Для улучшения эффекта сотрудники института предложили вводить в скаффолды антибактериальные или противовоспалительные лекарственные средства. Антибактериальные средства, например, снижают риск возникновения заражения при имплантации медицинского изделия. Кроме того, ученые получили биодеградируемые скаффолды, которые со временем полностью замещаются новыми клетками, растворяясь в организме.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий РАН. Согласно документу, помимо руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций, РАН также должна ежегодно готовить и представлять президенту и в правительство доклад о реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности. Доклад содержит данные в том числе о важнейших научных достижениях по основным фундаментальным областям науки - математике, физике, наук о Земле и так далее.