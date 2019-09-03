Завоз топлива в поселок на Таймыре могут отложить на зиму из-за маловодья

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Завоз топлива в поселок Усть-Авам на Таймыре (Красноярский край), куда из-за низкого уровня воды в реке Дудыпта не удается доставить весь необходимый на зиму запас угля, могут отложить на декабрь. Об этом сообщили во вторник ТАСС в администрации Таймырского муниципального района.

По данным властей, караван из трех барж муниципального предприятия "Таймыр" с топливом находится в устье реки Дудыпта в ожидании подъема уровня воды.

"Ждут высокую воду. Вероятность небольшая, но есть. Если все-таки вода не поднимется, то будут доставлять по зимнику в декабре. Поселок на 50% уже обеспечен необходимым топливом, его хватит минимум до февраля", - уточнили в администрации.

В августе власти района для усиления флота предприятия "Таймыр" приобрели за 5 млн рублей и доставили из Красноярска мелкосидящий буксир типа "Ангара".

Усть-Авам - поселок на востоке Таймыра, где проживают более 500 человек.