Стенд Новосибирской области на форуме "Технопром" посвятят стратегии развития региона

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область на международном форуме "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября, представит стенд, посвященный стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил министр науки и информационной политики области Алексей Васильев.

"Основной акцент в этом году [при разработке стенда] сделан на то, чтобы представить ту стратегию социально-экономического развития, которая была весной этого года принята, утверждена. Она длительное время разрабатывалась. "Технопром" будет первой площадкой у нас в регионе, где эта концепция будет представлена в тех цифрах, в тех показателях, которые должны быть достигнуты", - рассказал Васильев.

Он также добавил, что стенд продемонстрирует задел, имеющийся у региона, который обеспечит достижение плановых показателей. Генеральный директор оператора форума ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура сообщил ТАСС, что стенд Новосибирской области будет иметь площадь 210 кв. м и станет центральным стендом на выставке в рамках форума.

"На стенде запланированы переговорные и презентационные зоны. Кроме того, для нескольких инновационных предприятий Новосибирской области, в том числе компании "Ангиолайн" и СКТБ "Катализатор", выделено пространство, где они будут презентовать свою продукцию. На стенде будет карта Новосибирской области с цифрами, которые конкретизируют результаты, которые планирует достичь регион к 2030 году. Будет много экранов, много роликов презентационных", - добавил собеседник агентства.

Заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков уточнил, что в выставке, проводимой в рамках форума "Технопром-2019", примут участие более 40 экспонентов, в их числе РЖД, ПАО "Ростелеком" и Топливная компания "ТВЭЛ". Общая площадь экспозиции составит более 1,5 тыс. кв. метров.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводится в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".