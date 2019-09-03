На сайте новосибирского форума "Технопром" впервые запустят "биржу контрактов"

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Участники международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября, смогут найти партнеров и провести переговоры при помощи "биржи контрактов", которую в этом году впервые запустят на официальном сайте форума. Об этом в пресс-центре ТАСС во вторник сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.

"Для обеспечения возможности поиска партнеров на сайте форума впервые будет запущена биржа контрактов. То есть любой участник сможет выбрать из всех зарегистрированных участников интересного ему человека и предложить ему встречу, указав тематику переговоров. При подтверждении готовности второго участника им будет доступна электронная почта друг друга для контакта", - рассказал Жуков, добавив, что на площадке выставочного комплекса "Новосибирск Экспоцентр" будет возможность организации встреч.

По данным Жукова, "Технопром" посетят более 100 зарубежных представителей, ожидается прибытие 12 иностранных делегаций. Организаторы ожидают, что всего в форуме примут участие свыше 8 тыс. человек.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводится в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".