В атмосфере Омска зафиксировано превышение ПДК трех загрязняющих веществ

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска после жалоб жителей зафиксировала во вторник утром в атмосфере города превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по трем загрязняющим веществам. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"Сегодня мы установили в Советском округе превышение по трем веществам. Это 2,2 ПДК по метилмеркаптану, и меньше двух ПДК по этилбензолу и предельным углеводородам. Данные проанализированы и направлены для принятия уже процессуальных мер в уполномоченные надзорные органы", - сказал Матненко.

По его словам, выявленные вещества говорят о том, что источник выбросов относится к предприятиям федерального надзора. "Поэтому материалы переданы в подразделение Росприроднадзора по Омской области", - уточнил замминистра.

Он добавил, что массовые - более сорока - жалобы жителей из одного района города, как правило, свидетельствуют о том, что загрязнение атмосферы действительно будет выявлено. "Также при неблагоприятных метеоусловиях происходит суммация вредных веществ. И даже если каждое из них в допустимой доле, они вместе объединяются, потому что их ветром не разносит, и дают запахи, негативное воздействие", - рассказал Матненко.