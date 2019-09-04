Передача инфраструктуры ОЭЗ Томска региону позволит привлечь новых резидентов

ТОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Томской области рассчитывают до конца года завершить процедуру передачи имущества особой экономической зоны (ОЭЗ) в Томске от Минэкономразвития РФ региону. Это позволит уменьшить цену на аренду офисов и достроить незавершенные объекты, что привлечет новых резидентов в ОЭЗ и сохранит уже существующих, сообщил ТАСС вице-губернатор области Андрей Антонов.

Процедура передачи администрации области полномочий по управлению ОЭЗ и ее имущества началась в 2016 году. Ранее завершить ее планировали в третьем квартале 2019 года.

"Самое важное для нас сейчас - продумать вопрос о снижении затрат для управляющей компании, чтобы снизить аренду. Сейчас арендная плата не совсем конкурентоспособна - в центре города вы сможете за 650 [рублей за квадратный метр снять] офис, а в особой экономической зоне это порядка 700-800 рублей. Этот вопрос мы решаем через передачу инженерных сетей, которые были у управляющей компании, городу, инженерной инфраструктуры - сетевым компаниям: кто по электричеству, кто по газу. Задача в 2020 году за счет этих мероприятий снизить стоимость аренды - довести ее до 600-650 рублей", - сказал Антонов.

Также стимул развитию территории, по мнению Антонова, дать возможности по завершению строительства экспоцентра и инжинирингового центра, строительство которых было временно приостановлено на время процедуры передачи.

Ранее директор ОЭЗ Томска Константин Каминский сообщал, что после завершения процедуры передачи имущества будет возобновлено строительство незавершенных объектов. На эти цели из бюджета федерации уже выделено 2 млрд рублей. Сдать объекты планируется в 2022 году.

Льготы для ОЭЗ

В начале 2018 года для ОЭЗ Томска был отменен ряд льгот, в частности, льгота по нулевому налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет, тарифы страховых взносов составляют 28% вместо 14% (как было в 2017 году).

Антонов сообщил, что сейчас рассматривается вопрос восстановления льгот для ОЭЗ. "На данный момент в Совете Федерации находится на обсуждении. Мы надеемся, что этот вопрос будет вынесен на осеннюю сессию в Государственной думе", - отметил он.

Томская ОЭЗ создана в 2006 году. Это одна из первых технико-внедренческих зон России, где работают 64 резидента, вложившие в проекты 15,7 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.