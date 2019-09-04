В Омске школьницу доставили в больницу после падения на нее штукатурки

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Кусок штукатурки упал в среду утром на голову ученице десятого класса в омской гимназии № 88. Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Омска, девочка была доставлена в больницу, у нее выявлен ушиб мягких тканей головы.

"Падение штукатурки произошло в гимназии № 88 в коридоре на первом этаже возле раздевалки спортивного зала. В это время там находилась ученица десятого класса. Девочка была оперативно доставлена в травматологическую больницу № 3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей", - сказали в мэрии.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что госпитализация девочке не потребовалась. Специальная комиссия департамента образования мэрии Омска проведет в гимназии обследование штукатурки, все потенциально опасные участки будут приведены в надлежащее состояние.

По данным мэрии, перед наступившим учебным годом в гимназии № 88 был выполнен ремонт лестничных маршей, установлен подвесной потолок, уложена кафельная плитка, были отремонтированы и окрашены стены. Общая стоимость работ составила 1,7 млн рублей. В пресс-службе добавили, что в коридоре, где произошел инцидент, ремонт не проводился.