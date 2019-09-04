Новосибирский избирком прогнозирует явку на выборах мэра выше, чем в 2014 году

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирская городская избирательная комиссия прогнозирует явку на выборах мэра, которые состоятся 8 сентября, на 7% выше, чем на прошлых выборах в 2014 году, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС председатель избиркома Тамара Краткая.

"По выборам 2014 года явка была около 40%, но мы заказывали соцопрос в конце августа, и по соцопросу нам дали статистику, согласно которой порядка 47% придут на выборы", - сказала Краткая.

По ее словам, выборы мэра будут обеспечивать 10 территориальных избирательных комиссий и 620 участковых. Из них 13 организованы в местах временного пребывания. Все участки обеспечены необходимым оборудованием, соответствующей документацией и техническими средствами.

В настоящее время на избирательные участки доставляются комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые будут протестированы перед выборами.

Краткая также сообщила, что серьезных нарушений во время избирательной кампания не обнаружено.

В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов на пост мэра 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 - регистрацию двоих человек аннулировали, одного из них - по собственному желанию.