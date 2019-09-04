Жительницу Хакасии, закрывшую детей дома без еды, приговорили к исправительным работам

ТАСС, 4 сентября. Мать, закрывшую маленьких детей в квартире без еды в Хакасии приговорили к исправительным работам, сообщается в среду на сайте прокуратуры республики.

"Приговором мирового судьи судебного участка № 5 подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением"). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 1 года 4 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % месячного заработка", - говорится в сообщении.

Жительница города Черногорска в Хакасии оставила детей 8 и 4 лет одних в квартире. Через несколько дней, чтобы получить помощь, 8-летняя девочка скинула записку с балкона, которую нашли соседи. Они связались с родственниками детей, которые забрали их из пустой квартиры. В начале июня было возбуждено уголовное дело по данному факту.

Ранее женщина регулярно употребляла спиртные напитки, оставляла детей одних, позволяла дочери систематически пропускать школьные занятия. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних несколько раз привлекали женщину к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.