Два человека пострадали при ДТП с двумя автомобилями и автобусом в Барнауле

БАРНАУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошла в среду в Барнауле, в результате травмы получили два человека. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД по Алтайскому краю.

"Авария с участием автобуса, Chevrolet Spark и "Нивы" произошла в 11:33 (07:33 мск) на Змеиногорском тракте в Барнауле. Пострадали два человека, находившихся в Chevrolet. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают специалисты.