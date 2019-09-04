Суд приговорил жительницу Томской области к условному сроку за избиение дочери

ТОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Томской области приговорил к 3 годам колонии условно 25-летнюю жительницу села Могочино, которая систематически избивала двухлетнюю дочь, периодически не кормила девочку и не ухаживала за ней, сообщается в среду на сайте прокуратуры области.

"Суд Томской области признал 25-летнюю жительницу села Могочино виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" ч. 2 ст. 117 ("Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии и зависимости от виновной") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением"). Суд назначил злоумышленнице <...> наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с июня по сентябрь 2018 года мать систематически избивала двухлетнюю дочь, не кормила и не ухаживала за ней. "При проведении судебно-медицинской экспертизы у девочки обнаружены многочисленные гематомы, кровоподтеки и иные телесные повреждения на различных частях тела", - уточнили в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.