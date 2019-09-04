Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки уменьшилась на 3 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на утро среды сократилась в Красноярском крае до 184,7 тыс. га - на 3 тыс. меньше, чем 3 сентября. Это следует из оперативной сводки лесопожарного центра региона.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 4 сентября 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 29, на общей площади 184,691 тыс. га", - говорится в сводке. По данным на 09:00 (05:00 мск) 3 сентября, в регионе горели 187,8 тыс. га тайги.

Угрозы населенным пунктам нет. Основные пожары действуют в зоне контроля, где огонь тушат только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. Возгорания зафиксированы в Эвенкийском и Богучанском районах.

По данным министерства лесного хозяйства края, в регионе планируется сократить зону контроля на почти 3 млн га. В Байкитском лесничестве планируется перевод 1,6 млн га в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов в лесной отрасли. Перевод свыше 1,3 млн га в Тунгусско-Чунском необходим для создания буферной зоны вокруг заповедника "Тунгусский".

Лесные пожары в регионе достигли пика в конце июля - начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион была направлена авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер.