Пенсионерка из Иркутской области перевела более 1,3 млн руб. мошенникам

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пенсионерка из Усть-Илимска перевела более 1,3 млн рублей мошенникам в надежде получить компенсацию за ранее приобретенные препараты, сообщается в среду на сайте МВД Иркутской области.

"Более одного миллиона трехсот тысяч рублей лишилась жительница Иркутской области, доверившись телефонным аферистам. Злоумышленники пообещали ей компенсацию за ранее приобретенные препараты", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что с ней связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей о выплате, якобы положенной ей по решению одного из столичных судов. Но затем, по его словам, начались трудности с оформлением документов, доставкой денег, инкассацией, переоформлением. Он предложил ей сделать перевод средств, чтобы якобы решить эти сложности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 10 лет.