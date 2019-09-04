{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пенсионерка из Иркутской области перевела более 1,3 млн руб. мошенникам

Женщине пообещали по телефону компенсацию за ранее приобретенные препараты

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пенсионерка из Усть-Илимска перевела более 1,3 млн рублей мошенникам в надежде получить компенсацию за ранее приобретенные препараты, сообщается в среду на сайте МВД Иркутской области.

"Более одного миллиона трехсот тысяч рублей лишилась жительница Иркутской области, доверившись телефонным аферистам. Злоумышленники пообещали ей компенсацию за ранее приобретенные препараты", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась 56-летняя женщина, которая рассказала, что с ней связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ей о выплате, якобы положенной ей по решению одного из столичных судов. Но затем, по его словам, начались трудности с оформлением документов, доставкой денег, инкассацией, переоформлением. Он предложил ей сделать перевод средств, чтобы якобы решить эти сложности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на 10 лет.

Теги
РоссияИркутская область
Красноярские власти сохранят экономический форум в региональном формате
Провести его планируют в феврале 2020 года
Читать полностью