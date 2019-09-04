Резиденцию "Сколково" в Томске разместят в Особой экономической зоне города

ТОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Руководство особой экономической зоны (ОЭЗ) Томска и региональный оператор "Сколково" в Томской области "Центр кластерного развития" подпишут в пятницу на конференции "Город-IT" соглашение об открытии сколковской резиденции на территории ОЭЗ. Это позволит компаниям-резидентам пользоваться налоговыми льготами и грантовой поддержкой фонда, сообщил в среду ТАСС организатор конференции Руслан Фатиханов.

С октября 2019 года в Томской области начнет работу региональный оператор инновационного центра "Сколково". Это позволит высокотехнологичным компаниям региона получать статус резидента и пользоваться всеми возможностями главного российского технопарка, оставаясь на территории региона. В роли регоператора в Томске выступит "Центр кластерного развития".

"В пятницу на конференции "Город-IT" состоится подписание соглашения между руководством ОЭЗ и регоператором "Сколково". Региональный оператор будет содействовать в отборе резидентов для "Сколково" и помогать в размещении на региональной площадке "Сколково", которая и будет в ОЭЗ. Но для того, чтобы его полномочия вступили в силу, должна быть создана региональная площадка", - сказал Фатиханов.

Он уточнил, что после подписания соглашения томские резиденты технопарка будут на десять лет освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), не будут облагаться налогом на имущество. Земельные участки резидентов также подпадут под освобождение от уплаты налогов. Кроме того, резиденты будут свободны от госпошлины за выдачу разрешения на работу, выдачу приглашения на въезд в РФ, выдачу или продление срока действия виз иностранным гражданам, заключившим с ними трудовой или гражданско-правовой договор и получат понижение тарифов страховых взносов.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу.

Особая экономическая зона Томска

Томская ОЭЗ создана в 2006 году. Это одна из первых технико-внедренческих зон России, где работают 64 резидента, вложившие в проекты 15,7 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.

В начале 2018 года для ОЭЗ Томска был отменен ряд льгот, в частности, льгота по нулевому налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет, тарифы страховых взносов составляют 28% вместо 14% (как было в 2017 году). Вице-губернатор Томской области Андрей Антонов ранее сообщал, что сейчас рассматривается вопрос восстановления льгот для ОЭЗ на уровне Совета Федерации. Томские власти рассчитывают, что осенью вопрос будет рассмотрен в Госдуме.