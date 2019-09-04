Мэрия Новокузнецка не смогла оспорить выплату компенсаций за аварийное жилье инвалидам

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Коллегия Кемеровского областного суда отклонила апелляционную жалобу мэрии Новокузнецка, в которой муниципалитет пытался оспорить вынесенное ранее районным судом решение о выплате компенсации морального вреда и выкупной стоимости жилья инвалидам, которых чиновники два года не расселяли из аварийного дома. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Ответчиком (администрация г. Новокузнецка - прим. ТАСС) на решение суда подана апелляционная жалоба, которая рассмотрена гражданской коллегией Кемеровского областного суда. В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение суда первой инстанции признано обоснованным и вступило в законную силу", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В конце июня текущего года Центральный районный суд Новокузнецка по требованию прокуратуры обязал мэрию выплатить двум инвалидам более 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и выкупной стоимости жилья в аварийном доме, который должен быть расселен еще в 2016 году. Собственникам муниципальные власти должны были предоставить новое жилье или выплатить равнозначное денежное возмещение на приобретение квартир.

В течение двух лет чиновники пытались принудительно выселить граждан из аварийного жилья: дом отключали от ресурсоснабжения, демонтировали отопительные приборы. Взамен квартиры в аварийном доме инвалидам-колясочникам предлагали заселиться в квартиру на восьмом этаже в многоэтажке из маневренного фонда города.

Следователи регионального управления СК совместно с сотрудниками УФСБ в апреле провели обыски в управлении по учету и приватизации жилых помещений и в комитете жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка в рамках дела о мошенничестве с муниципальным имуществом в особо крупном размере. После обысков мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов уволил начальника управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города.

В настоящий момент СУ СК РФ по Кемеровской области расследует три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в которых фигурируют чиновники администрации Новокузнецка. В конце июня прокуратура Кузбасса направила в региональный следственный комитет материалы проверки о новых выявленных фактах мошенничества с аварийным жильем. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проверка в администрации Новокузнецка продолжается.