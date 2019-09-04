Суд в Хакасии оставил без изменений решение по иску главы региона к журналисту Леонтьеву

ТАСС, 4 сентября. Верховный суд Хакасии оставил без изменений решение Абаканского городского суда, удовлетворившего иск главы региона Валентина Коновалова к журналисту, пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Экс-депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ, был избран главой Хакасии 11 ноября 2018 года. После этого Леонтьев, выступая в эфире радио "Комсомольская правда", назвал Коновалова "дебилом" и заявил, что "если при нем [Коновалове] Россия потеряет Хакасию как территорию, это не будет для страны болезненным". В мае этого года Абаканский городской суд удовлетворил иск Коновалова, признав сведения, распространенные журналистом, порочащими честь и достоинство, деловую репутацию. Коновалов не требовал взыскать с Леонтьева денежные средства.

"Верховный суд оставил решение Абаканского городского суда без изменений, отклонив апелляционную жалобу стороны Леонтьева", - рассказали в суде.

Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что планирует дальше обжаловать решение в Верховном суде РФ. "Для того и существуют апелляционные инстанции, чтобы обжаловать некорректные решения в пользу местных властей. Но при этом хотел бы напомнить, что непосредственно опровержения моих характеристик действующего губернатора от меня суд первой инстанции не потребовал", - сказал Леонтьев.

В январе 2019 года Абаканский городской суд частично удовлетворил иск Коновалова, поданный к Леонтьеву и ООО "Видеоканал-Абакан" (учредитель местного телеканала ТВ7), обязав канал разместить опровержение ранее выпущенной в эфире информации. Глава Хакасии оспорил распространение телеканалом в сюжете Леонтьева сведений о спонсировании осенью 2018 года собственниками хакасского угольного разреза "Аршановский" его кампании по выборам главы региона.

В новость внесена правка (14:25 мск) — передается с исправлением должности Леонтьева в лиде, верно - пресс-секретарь