Районы Республики Алтай получили машины скорой помощи и школьные автобусы

ТАСС, 4 сентября. Муниципальные образования Республики Алтай в среду получили 16 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой помощи. Ключи от машин вручил врио главы региона Олег Хорохордин, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня Олег Хорохордин вручил ключи от 16 школьных автобусов "ПАЗ" и Ford Transit. Шесть автобусов направлены в Горно-Алтайск, еще десять - в каждый район республики. Также передано девять санитарных автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отметил на вручении Хорохордин, регион смог получить новые школьные автобусы благодаря плотной работе с федеральным центром - власти республики поставили вопрос о нехватке школьного транспорта. По распоряжению правительства РФ до конца года республика получит еще 19 автобусов. В регионе много малочисленных населенных пунктов, откуда детей необходимо доставлять на учебу в крупные села, а также вывозить на соревнования, праздники и экскурсии.

По данным пресс-службы, за последние пять лет в системе образования Горно-Алтайска автопарк не обновлялся, так что новые автобусы стали серьезной поддержкой для города, где обучаются 10,5 тыс. детей, в том числе 1250 первоклассников.

В сообщении также отмечается, что девять новых санитарных автомобилей с повышенной проходимостью предназначены для труднодоступных участков сел. Это поможет обеспечить жителей отдаленных территорий доступной медпомощью. Медицинские "УАЗы" закуплены по госпрограмме развития здравоохранения в регионе. Помимо районов автомобиль получил противотуберкулезный диспансер. До конца года регион получит еще 42 скорых помощи, указали в пресс-службе.