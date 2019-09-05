Билеты на концерт Мацуева в поддержку пострадавших от паводка продали почти на 2 млн руб.

"Наш известный земляк, народный артист России, пианист Денис Мацуев даст благотворительный концерт. Доход от него будет направлен на нужды жителей районов Иркутской области, пострадавших от наводнения. Директор Иркутского областного музыкального театра Татьяна Мезенцева отметила, что все билеты на этот концерт проданы. Сбор составил около 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторам XIV Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале", открывшегося в Иркутске, удалось собрать почти 2 млн рублей от продажи билетов на благотворительный концерт, который известный пианист, уроженец Приангарья Денис Мацуев даст в поддержку пострадавших от паводка. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Благотворительный концерт Мацуева состоится 12 сентября в Иркутске в Музыкальном театре им. Загурского в рамках фестиваля. В программе - произведения классиков, в частности, Рахманинова и Бетховена. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области, собранные средства будут перечислены на специальный счет, открытый региональным министерством социального развития, опеки и попечительства, на который поступают деньги в помощь пострадавшим от паводка. Министерство распределит средства в зависимости от нужд жителей подтопленных территорий.

Всего в рамках фестиваля "Звезды на Байкале", который продлится до 13 сентября, состоятся 18 концертов классической музыки. Шесть из них даст Российский национальный молодежный симфонический оркестр под руководством разных дирижеров. Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша выступит четыре раза, в том числе станет участником музыкально-анимационно-драматического перфоманса "Золотой петушок" по мотивам сказки писателя Александра Пушкина. Всего в фестивале участвуют 280 музыкантов из России, Австрии, США, Канады, Франции, Японии.

Основными площадками "Звезд на Байкале" являются Иркутский областной музыкальный театр им. Загурского и Иркутская областная филармония. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, фестиваль стал брендом сибирского региона.