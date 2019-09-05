В Кузбассе возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха тепловой электростанцией

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о загрязнении атмосферного воздуха возбуждено в городе Осинники в Кузбассе после прокурорской проверки крупного теплоснабжающего предприятия на юге региона. Об этом в четверг сообщили журналистам в прокуратуре Кузбасса.

"Прокуратура города Осинники провела проверку, в ходе которой установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, осуществлен выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ с превышением установленного лимита. Прокурор направил в следственный орган материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха"). В настоящий момент следственными органами под контролем прокуратуры ведется расследование, его обстоятельства не уточняются.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на крупной тепловой электростанции (ГРЭС) в городе Калтане, которая обеспечивает теплоснабжением объекты двух малых городов Кузбасса - Калтана и Осинники, их общее население составляет около 65 тыс. человек.