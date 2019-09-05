Организаторы "Технопрома" ждут привлечения не менее 100 млн руб. на венчурной ярмарке

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторы международного форума "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября, рассчитывают, что участники Сибирской венчурной ярмарки-2019, которая пройдет в рамках форума, привлекут после представления своих проектов более 100 млн рублей за год. Об этом сообщил журналистам в четверг министр науки и инноваций Новосибирской области Алексей Васильев.

"Участники ярмарки 2017 года смогли за прошедший после этого год привлечь в качестве инвестиций в свои проекты более 120 млн рублей, участники 2018 года также привлекли почти 100 млн рублей на продолжение своих работ и своих исследований. <…> Мы надеемся, что объем поддержки, который получат компании-участники венчурной ярмарки 2019 года будет заведомо не меньший, чем по результатам прошлых лет", - сказал Васильев.

В 2019 году Сибирская венчурная ярмарка пройдет в 13-й раз, с 2013 года она проводится в рамках форума "Технопром". За все годы проведения ярмарки участие в ней приняло около 500 стартапов и начинающих инновационных компаний. В 2019 году ожидается участие более 20 компаний.

"Основная задача - познакомить эти сообщества, чтобы сюда приехали эксперты в области венчурного инвестирования, причем федерального уровня, и чтобы компании были хорошо подготовлены к представлению не только своей продукции и своих результатов, но и своего бизнеса, потому что понимание того, как устроен бизнес, какие он ставит задачи, является важным и даже зачастую определяющим для инвестора при инвестиции в эту компанию", - сказал Васильев.

В 2019 году главной темой форума станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек.

В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".