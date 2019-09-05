Японская компания будет управлять строительством завода полимеров в Усть-Куте

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation будет управлять строительством завода полимеров, который Иркутская нефтяная компания возводит в городе Усть-Куте на севере Иркутской области. Соответствующий договор стороны подписали на Восточном экономическом форуме, сообщила в четверг пресс-служба ИНК.

"Сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан договор на оказание услуг по управлению строительством между ООО "Иркутский завод полимеров" ("дочка" ИНК - прим. ТАСС) и аффилированной компанией Toyo Engineering Corporation. <…> Toyo Engineering Corporation будет оказывать услуги по координации, планированию и контролю над строительством завода полимеров в городе Усть-Куте Иркутской области. Представители японской компании будут постоянно находиться на площадке завода, участвуя в процессах управления строительством", - говорится в сообщении.

ИНК планирует ввести завод по производству полимеров в эксплуатацию в 2023 году. Он станет первым в Сибири и на Дальнем Востоке. Плановый объем производства - 650 тыс. тонн в год. Сейчас на стройплощадке идут масштабные земляные работы, продолжают проектирование и приобретение оборудования. Завод станет частью крупного газового проекта ИНК, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа с месторождений, которые осваивает компания. По состоянию на август 2019 года, в газовый проект инвестировано 80 млрд рублей. Общий объем инвестиций составит свыше 500 млрд рублей. Выполнение газовой программы ИНК позволит создать более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест.

В конце 2018 года были сданы в эксплуатацию объекты первого этапа проекта - установка подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения смеси пропана и бутана технической на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении, продуктопровод от месторождения до города Усть-Кута длиной 193 км, комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте. Продолжается реализация второго этапа, в рамках которого ИНК построит две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, одну - для подготовки природного газа на Марковском месторождении и газофракционирующую установку в окрестностях Усть-Кута.

Третий этап включает строительство завода по производству полимеров из этана. В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме ИНК подписала с Toyo Engineering Corporation соглашение о сотрудничестве, за которым последовали два крупных контракта на инжиниринг и закупку оборудования для завода.

ИНК была образована в 2000 году. Является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородов на месторождениях и лицензионных участках недр в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. Toyo Engineering Corporation - японская инжиниринговая компания, которая обслуживает углеводородную и нефтехимическую отрасли по всему миру.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.