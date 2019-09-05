В Рослесхозе не зафиксировали умышленных поджогов леса в труднодоступных районах Сибири

Летом этого года в социальных сетях появлялась информация, о том, что якобы лес в сибирской тайге поджигают для того, чтобы скрыть факты незаконных рубок.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. В Рослесхозе не фиксировали умышленных поджогов леса в труднодоступных районах Сибири для сокрытия незаконных рубок. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил в четверг врио руководителя Рослехоза Михаил Клинов.

"Умышленный поджог для сокрытия следов рубки - это, наверное, надо исключить полностью. Почему? Потому что основные площади пожаров, или увеличение площадей пожаров, которые случились в этом году, они произошли как раз в удаленных труднодоступных местах. Заготавливать там древесину хоть законным, хоть незаконным образом экономически нецелесообразно", - подчеркнул Клинов.

Он добавил, что могли быть единичные случаи поджогов в транспортно доступных зонах. По его словам, такие случаи могли произойти, когда лес поджигали в целях его дальнейшей вырубки "под эгидой ликвидации последствий пожаров, которые там случились".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.