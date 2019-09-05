Следователи возбудили дело по факту избиения росгвардейцем прохожего в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий по факту избиения сотрудником Росгвардии прохожего в Новосибирске. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, вечером 30 августа сотрудник войск Национальной гвардии при исполнении служебных обязанностей остановил мужчину, не представившись и не объясняя причин. Мужчина пошел дальше, "не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения", после чего сотрудник Росгвардии ударил его в лицо, схватил за шею и повалил на землю.

"По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех <...> обстоятельств, расследование продолжается", - добавили в СК.

В социальных сетях был размещен ролик, на котором видно, как мужчина идет по улице, рядом с ним останавливается УАЗ ФГУП "Охрана", из которого выходят двое людей в форме Росгвардии. Между прохожим и одним из росгвардейцев произошел разговор, после чего мужчина в форме ударил прохожего и применил удушающий захват, а затем повалил его на землю.