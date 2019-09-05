В шахте в Кузбассе погиб проходчик

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Доследственную проверку по факту смерти проходчика, которого затянуло в комбайн в шахте "Сибирская", начали на Кузбассе, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РК области.

"Поступило сообщение об обнаружении в горной выработке шахты "Сибирская" тела 41 -летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, проходчика, когда он находился в шахте, неожиданно затянуло в комбайн. Сообщение об этом поступило 3 сентября. Сотрудники МЧС подняли тело погибшего шахтера на поверхность.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибшего. Изучаются должностные инструкции, устанавливается, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования, в исправном ли состоянии был комбайн и мог ли он находиться в данном месте в соответствии с установленными правилами безопасности", - уточнили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.