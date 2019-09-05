Сильные дожди вновь прогнозируют в пострадавших от паводка Иркутской области и Бурятии

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Иркутской области предупредило о ливневых дождях, которые обрушатся на ряд территорий региона в пятницу, 6 сентября, сообщение об этом размещено на сайте ведомства. Обильные осадки также ожидаются в Бурятии.

"По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Резкого повышения уровня воды в реках не прогнозируется. Как сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается колебание уровня воды в реках в пределах 5-15 см.

Сильные дожди в пятницу также пройдут в Бурятии. По данным республиканского гидрометцентра, осадки ожидаются в большинстве районов. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. Подтопления также произошли в Бурятии.