Ростуризм поможет Кузбассу развивать туристические направления

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму поможет Кемеровской области развивать в регионе туристические направления и привлечь на кузбасские курорты отдыхающих из России и зарубежных стран. О сотрудничестве стороны договорились в четверг в рамках подписания соглашения на Восточном экономическом форуме.

"Внутренний туризм - одно из приоритетных направлений работы, на котором мы сосредоточили максимум усилий. Причем, туризм необходимо развивать, прежде всего, для наших граждан. Если у нас будет комфортно отдыхать самим россиянам, то это привлечет и иностранных граждан. Но первостепенная наша задача - обеспечить качественный отдых жителей России", - сказала по итогам подписания соглашения глава Ростуризма Зарина Догузова.

По условиям соглашения Ростуризм поможет в продвижении туристского продукта Кузбасса на внутреннем и мировом рынках, агентство также окажет помощь правительству региона в разработке и реализации региональных программ развития туризма и продвижении инвестиционных проектов.

Кузбасс традиционно считается промышленным регионом, на территории области добывается 60% всего российского угля и сосредоточено около 150 угольных предприятий. Однако, по словам губернатора Сергея Цивилева, у региона есть природный потенциал для развития туризма.

"[В Кузбассе есть] достаточно небольшая территория, 95 тыс. кв. км с хорошей транспортной инфраструктурой и с меняющимся разнообразным ландшафтом. Это очень много [дает возможностей] для развития туризма", - сказал Цивилев ТАСС.

Благоприятные для развития туризма зоны в Кузбассе сосредоточены в основном на юге региона, там расположен и один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири - Шерегеш. На территории курорта находится 66 гостиниц, 24 горнолыжные трассы и 18 подъемников. За горнолыжный сезон Шерегеш посещают около 1 млн человек, к 2025 году поток туристов планируется увеличиться до 2,2 млн человек в год.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.