"Россети" восстановят подачу электроэнергии двум предприятиям ЖКХ Хакасии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети") в ближайшее время возобновит подачу электроэнергии двум предприятиям ЖКХ Республики Хакасии, которые оплатили долги за период с 1 июня. Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор "Россети Сибирь" Павел Акилин на Восточном экономическом форуме.

В Хакасии весной 2019 года сложилась кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россетями" за электроэнергию на конец весны составляла порядка 500 млн рублей. К концу августа эта сумма выросла до 590 млн рублей. В результате со 2 сентября "Россети Сибирь" ограничили подачу электроэнергии 12 предприятиям ЖКХ региона.

"Два предприятия оплатили долги - в поселке Жемчужный Ширинского района и в селе Зеленое Усть-Абаканского района. Соответственно, в ближайшее время мы восстановим их электроснабжение", - сказал Акилин.

По его словам, возобновление подачи электроэнергии происходит при оплате долгов, накопленных с 1 июня 2019 года. "В прошлом году мы ограничивали всех неплательщиков на все лето, в этом году, исходя из договоренности с властями, мы дали 4 месяца спокойно подготовиться к зиме. <…> Но только за июль-август прирост долгов на 100 млн рублей. Мы говорим: "Закройте хотя бы эту часть с 1 июня, об остальных долгах давайте договариваться", - добавил Акилин.

Он отметил, что у компании не осталось другого выхода, кроме как ограничить подачу электроэнергии. "У нас нет цели оставить без тепла, без горячей воды жителей республики. Наша задача - не перекладывать проблемы предприятий ЖКХ на других потребителей электроэнергии в Хакасии. Мы ожидаем, что, ограничив ряд объектов, мы сможем не наращивать долг и дать возможность [предприятиям] принять меры по выходу из задолженности," - пояснил директор компании.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.